Прошлое не мешает сотрудничеству России и Венгрии, заявил Лавров - 26.10.2025
Политика
Прошлое не мешает сотрудничеству России и Венгрии, заявил Лавров
Отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии не мешают двум странам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии не мешают двум странам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это часть нашей истории (отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии - ред.). Мы дали свою оценку, Венгрия дала свою оценку. Теперь мы живем новой жизнью, помня обо всех периодах нашей истории. Были хорошие времена, были не очень хорошие, были и плохие, но они остаются в нашей памяти, они остаются частью истории, и они не мешают нам развивать взаимовыгодное сотрудничество: политическое, экономическое, технологическое и так далее", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг". По словам министра, российская сторона и венгерские коллеги давно договорились, что будут честно, без эмоций и без переосмысления относиться к истории. Как напомнил Лавров, президент России Владимир Путин ранее уже заявлял, что политика СССР относительно событий 1956 года в Венгрии была ошибочной. "Не нужно разжигать пожар вокруг этого вопроса. Хотя, возможно, в Венгрии и России найдутся те - особенно эмигранты, - кто хотел бы вбить клин в наши отношения и попытаться "раскачать" эту историю", - добавил министр. В Венгрии 23 октября - день памяти о событиях 1956 года.
россия, венгрия, сергей лавров, мид рф, мировая экономика
20:03 26.10.2025
 
Прошлое не мешает сотрудничеству России и Венгрии, заявил Лавров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии не мешают двум странам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это часть нашей истории (отрицательные страницы в общей истории России и Венгрии - ред.). Мы дали свою оценку, Венгрия дала свою оценку. Теперь мы живем новой жизнью, помня обо всех периодах нашей истории. Были хорошие времена, были не очень хорошие, были и плохие, но они остаются в нашей памяти, они остаются частью истории, и они не мешают нам развивать взаимовыгодное сотрудничество: политическое, экономическое, технологическое и так далее", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".
По словам министра, российская сторона и венгерские коллеги давно договорились, что будут честно, без эмоций и без переосмысления относиться к истории. Как напомнил Лавров, президент России Владимир Путин ранее уже заявлял, что политика СССР относительно событий 1956 года в Венгрии была ошибочной.
"Не нужно разжигать пожар вокруг этого вопроса. Хотя, возможно, в Венгрии и России найдутся те - особенно эмигранты, - кто хотел бы вбить клин в наши отношения и попытаться "раскачать" эту историю", - добавил министр.
В Венгрии 23 октября - день памяти о событиях 1956 года.
