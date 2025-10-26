https://1prime.ru/20251026/limit--863942208.html
В России вдвое вырастет лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В России 30 октября вступит в силу закон об увеличении вдвое максимального лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам — до 2,8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Госдумы. "На следующей неделе вдвое вырастет максимальный лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам — до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон вступает в силу с 30 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о рублевых вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение повышает надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки. Володин подчеркивал, что для людей, которые планируют образование детей, крупные покупки или рассматривают такой механизм как способ накопления средств для иных целей, нормы станут гарантированной защитой их сбережений.
