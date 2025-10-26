Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Малайзия и США подписали документ по критически важным минералам - 26.10.2025
Малайзия и США подписали документ по критически важным минералам
Малайзия и США подписали документ по критически важным минералам
2025-10-26T14:15+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в ходе переговоров, которые с американской стороны возглавил президент Дональд Трамп, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По словам политика, сегодня он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями Малайзии и США. "В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в качестве стратегического шага по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде между двумя странами", - написал премьер в своем Telegram-канале.
14:15 26.10.2025
 
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в ходе переговоров, которые с американской стороны возглавил президент Дональд Трамп, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По словам политика, сегодня он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями Малайзии и США.
"В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в качестве стратегического шага по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде между двумя странами", - написал премьер в своем Telegram-канале.
