Малайзия и США подписали документ по критически важным минералам
2025-10-26T14:15+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в ходе переговоров, которые с американской стороны возглавил президент Дональд Трамп, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По словам политика, сегодня он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями Малайзии и США. "В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в качестве стратегического шага по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде между двумя странами", - написал премьер в своем Telegram-канале.
