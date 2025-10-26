https://1prime.ru/20251026/nedelya-863943545.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

общество

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. На следующей неделе россияне будут работать шесть дней — с 27 октября по 1 ноября.Такой график связан с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за Дня народного единства.Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал праздник, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечают 4 ноября. Его установили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отпраздновали 4 ноября 2005 года. В этот день по всей стране проводят акции, шествия и праздничные мероприятия.

