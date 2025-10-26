"Одни убытки". Пять ошибок при вложении средств в недвижимость

МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Считается, что недвижимость – один из самых надежных активов. Применительно к столицам и городам-миллионникам это правда. Впрочем, здесь тоже не исключены ошибки, в результате которых вложения окупаются не так, как планировал инвестор.Вот конкретная ситуация из практики, которая собрала коллекцию инвестиционных ошибок.Человеку, который искал вариант вложения в недвижимость, приятель предложил купить у него коммерческое помещение на первом этаже нового спального микрорайона. Лот выглядел привлекательно: стоимость за квадратный метр была на уровне средних значений, у помещения были два арендатора – представители крупных производителей продуктов питания, место бойкое – перекресток двух местных дорог, рядом с остановками шести автобусных маршрутов. Поэтому потенциальный инвестор без колебаний подписал договор купли-продажи и цессии, то есть переуступки прав в договорах с арендаторами.Ошибочность этого приобретения стала понятна через несколько месяцев. В пяти кварталах от объекта недвижимости открыли новую станцию метро, и схема движения наземного транспорта была изменена. Перекресток тут же перестал быть бойким местом. Арендаторы уведомили о расторжении договора и показали пункт, на основании которого они могут уйти одним днем. Нового арендатора с ценником на 20% ниже прежнего пришлось искать шесть месяцев, вложившись перед этим в ремонт помещения. Окупаемость инвестиций в этой ситуации перешагнула десятилетний порог.Какие ошибки допустил инвестор?И, наконец, цифры для размышления и, возможно, принятия решений.Автор - Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ
