В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
2025-10-26T08:11+0300
2025-10-26T08:11+0300
2025-10-26T08:12+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация."Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
