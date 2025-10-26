Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению - 26.10.2025
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению - 26.10.2025, ПРАЙМ
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:25+0300
2025-10-26T12:25+0300
экономика
бизнес
россия
азербайджан
армения
казахстан
алексей оверчук
мировая экономика
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению. В этом смысле у нас тоже есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе с коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, он отметил, что прогресс Азербайджана на пути выстраивания азербайджанского отрезка коридора "Север - Юг" хорошо заметен. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан заявил, что Баку готов пропускать в Армению казахские грузы, в частности, зерно.
азербайджан
армения
казахстан
12:25 26.10.2025
 
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению

Оверчук: Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению. В этом смысле у нас тоже есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе с коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", - сказал Оверчук журналистам.
Кроме того, он отметил, что прогресс Азербайджана на пути выстраивания азербайджанского отрезка коридора "Север - Юг" хорошо заметен.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан заявил, что Баку готов пропускать в Армению казахские грузы, в частности, зерно.
Экономика Бизнес РОССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ КАЗАХСТАН Алексей Оверчук Мировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала