Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению - 26.10.2025, ПРАЙМ
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:25+0300
2025-10-26T12:25+0300
2025-10-26T12:25+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Два дня назад азербайджанская сторона нам подтвердила возможность использования железных дорог Азербайджана для транзита российской продукции через территорию Азербайджана на Армению. В этом смысле у нас тоже есть очень интересные подвижки. Сейчас "Российские железные дороги" вместе с коллегами в регионе решают вопросы, как организовать эти перевозки. Одновременно соответствующие поручения нами даны по линии министерства сельского хозяйства для того, чтобы осваивать этот новый логистический маршрут", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, он отметил, что прогресс Азербайджана на пути выстраивания азербайджанского отрезка коридора "Север - Юг" хорошо заметен. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан заявил, что Баку готов пропускать в Армению казахские грузы, в частности, зерно.
Оверчук: Азербайджан готов пропускать российскую продукцию в Армению
Оверчук: Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению