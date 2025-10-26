https://1prime.ru/20251026/overchuk-863942731.html

Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций

экономика

россия

мировая экономика

запад

алексей оверчук

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции против России. "Послушайте, ну мы всегда найдем способ. Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится", - заявил Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях.

