https://1prime.ru/20251026/overchuk-863942731.html
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций - 26.10.2025, ПРАЙМ
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:26+0300
2025-10-26T12:26+0300
2025-10-26T12:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:210:2123:1404_1920x0_80_0_0_c706d9930899a1bee7e83339ce4dc14d.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции против России. "Послушайте, ну мы всегда найдем способ. Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится", - заявил Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях.
https://1prime.ru/20251025/sanktsii-863929964.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:11:2123:1603_1920x0_80_0_0_ca1e6d9eec1eafc3d72cc6eeacd75ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, запад, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Алексей Оверчук
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Оверчук: Западу никогда не удастся с помощью санкций поставить Россию на колени