Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций - 26.10.2025
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:26+0300
2025-10-26T12:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
алексей оверчук
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции против России. "Послушайте, ну мы всегда найдем способ. Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится", - заявил Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях.
запад
Новости
россия, мировая экономика, запад, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Алексей Оверчук
12:26 26.10.2025
 
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций

Оверчук: Западу никогда не удастся с помощью санкций поставить Россию на колени

Алексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Алексей Оверчук. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Западу не удается поставить Россию на колени с помощью санкций, не получится этого и впредь, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, комментируя новые санкции против России.
"Послушайте, ну мы всегда найдем способ. Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся. У них никогда этого не получалось и не получится", - заявил Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о новых антироссийских санкциях.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЗАПАДАлексей Оверчук
 
 
