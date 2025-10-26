Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.10.2025
Оверчук: Иран выкупает участки под ж/д ветку "Решт-Астара"
экономика
бизнес
россия
иран
азербайджан
тегеран
алексей оверчук
мировая экономика
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Тегеран продолжает активную работу над строительством железнодорожной ветки "Решх-Астара", в частности, выкупает у собственников земельные участки, по которым пройдет железная дорога, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Ранее в Азербайджане прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги "Решт-Астара". "По самому коридору "Север-Юг" мы видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части выстраивания азербайджанского отрезка. Очень заметная работа сейчас идет в Иране по выкупу земельных участков под "Решт-Астару". Одновременно с этим ведутся проектно-изыскательские работы, развернута уже опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам, - то есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке и строительству железной дороги Решт-Астара", - заявил Оверчук журналистам.
бизнес, россия, иран, азербайджан, тегеран, алексей оверчук, мировая экономика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Тегеран, Алексей Оверчук, Мировая экономика
12:27 26.10.2025
 
Оверчук: Иран выкупает участки под ж/д ветку "Решт-Астара"

Оверчук: Иран активно выкупает участки под ж/д ветку "Решт-Астара"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Алексей Оверчук. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Тегеран продолжает активную работу над строительством железнодорожной ветки "Решх-Астара", в частности, выкупает у собственников земельные участки, по которым пройдет железная дорога, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее в Азербайджане прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги "Решт-Астара".
"По самому коридору "Север-Юг" мы видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части выстраивания азербайджанского отрезка. Очень заметная работа сейчас идет в Иране по выкупу земельных участков под "Решт-Астару". Одновременно с этим ведутся проектно-изыскательские работы, развернута уже опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам, - то есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке и строительству железной дороги Решт-Астара", - заявил Оверчук журналистам.
Экономика Бизнес РОССИЯ ИРАН АЗЕРБАЙДЖАН Тегеран Алексей Оверчук Мировая экономика
 
 
