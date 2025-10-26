https://1prime.ru/20251026/overchuk-863942849.html

Оверчук: Иран выкупает участки под ж/д ветку "Решт-Астара"

Оверчук: Иран выкупает участки под ж/д ветку "Решт-Астара"

2025-10-26T12:27+0300

экономика

бизнес

россия

иран

азербайджан

тегеран

алексей оверчук

мировая экономика

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Тегеран продолжает активную работу над строительством железнодорожной ветки "Решх-Астара", в частности, выкупает у собственников земельные участки, по которым пройдет железная дорога, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Ранее в Азербайджане прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги "Решт-Астара". "По самому коридору "Север-Юг" мы видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части выстраивания азербайджанского отрезка. Очень заметная работа сейчас идет в Иране по выкупу земельных участков под "Решт-Астару". Одновременно с этим ведутся проектно-изыскательские работы, развернута уже опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам, - то есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке и строительству железной дороги Решт-Астара", - заявил Оверчук журналистам.

2025

