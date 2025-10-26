https://1prime.ru/20251026/overchuk-863942976.html
Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством
Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством - 26.10.2025, ПРАЙМ
Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством
Россия заинтересована в выстраивании нормальной логистики в Евразии, для этого она работает над созданием Большого евразийского партнерства, заявил российский... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:29+0300
2025-10-26T12:29+0300
2025-10-26T12:29+0300
экономика
азербайджан
евразия
иран
россия
алексей оверчук
асеан
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/01/842280196_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_81f64cfbbe070bbc5fb336a64f0c50ad.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выстраивании нормальной логистики в Евразии, для этого она работает над созданием Большого евразийского партнерства, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в воскресенье прибыла в Малайзию для участия в мероприятиях АСЕАН, в частности, в 20-м Восточно-азиатском саммите. "У нас тоже на севере Евразии свои интеграционные площадки в виде Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Мы видим стремление к интеграции. Собственно, то, что заложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как идея создания Большого евразийского партнерства. И мы работаем над созданием этого партнерства - большого евразийского объединения", - заявил Оверчук журналистам. В частности, на мероприятиях АСЕАН российский вице-премьер намерен рассказать партнерам о ходе формирования международного транспортного коридора "Север-Юг". "Как вы знаете, нами осуществляются усилия по формированию международного транспортного коридора "Север-Юг", который в том числе должен привести нас и на рынке государств АСЕАН... Главное - это обеспечить связанность на Евразийском континенте, обеспечить нормальную логистику, нормальные транспортные пути для того, чтобы связать наши рынки и сделать один большой рынок", - резюмировал он. Ранее в Азербайджане прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги Решт - Астара.
https://1prime.ru/20250528/putin-857984060.html
азербайджан
евразия
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/01/842280196_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_121c06259191f1bf0eca50b8aca6cd33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, евразия, иран, россия, алексей оверчук, асеан, мировая экономика
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРАЗИЯ, ИРАН, РОССИЯ, Алексей Оверчук, АСЕАН, Мировая экономика
Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством
Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством и логистикой в Евразии
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выстраивании нормальной логистики в Евразии, для этого она работает над созданием Большого евразийского партнерства, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком
в воскресенье прибыла в Малайзию
для участия в мероприятиях АСЕАН
, в частности, в 20-м Восточно-азиатском саммите.
"У нас тоже на севере Евразии свои интеграционные площадки в виде Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Мы видим стремление к интеграции. Собственно, то, что заложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как идея создания Большого евразийского партнерства. И мы работаем над созданием этого партнерства - большого евразийского объединения", - заявил Оверчук журналистам.
В частности, на мероприятиях АСЕАН российский вице-премьер намерен рассказать партнерам о ходе формирования международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Как вы знаете, нами осуществляются усилия по формированию международного транспортного коридора "Север-Юг", который в том числе должен привести нас и на рынке государств АСЕАН... Главное - это обеспечить связанность на Евразийском континенте, обеспечить нормальную логистику, нормальные транспортные пути для того, чтобы связать наши рынки и сделать один большой рынок", - резюмировал он.
Ранее в Азербайджане
прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана
, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги Решт - Астара.
Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности