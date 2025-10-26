https://1prime.ru/20251026/overchuk-863942976.html

Оверчук: Россия работает над Большим евразийским партнерством

экономика

азербайджан

евразия

иран

россия

алексей оверчук

асеан

мировая экономика

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выстраивании нормальной логистики в Евразии, для этого она работает над созданием Большого евразийского партнерства, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком в воскресенье прибыла в Малайзию для участия в мероприятиях АСЕАН, в частности, в 20-м Восточно-азиатском саммите. "У нас тоже на севере Евразии свои интеграционные площадки в виде Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Мы видим стремление к интеграции. Собственно, то, что заложено нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным как идея создания Большого евразийского партнерства. И мы работаем над созданием этого партнерства - большого евразийского объединения", - заявил Оверчук журналистам. В частности, на мероприятиях АСЕАН российский вице-премьер намерен рассказать партнерам о ходе формирования международного транспортного коридора "Север-Юг". "Как вы знаете, нами осуществляются усилия по формированию международного транспортного коридора "Север-Юг", который в том числе должен привести нас и на рынке государств АСЕАН... Главное - это обеспечить связанность на Евразийском континенте, обеспечить нормальную логистику, нормальные транспортные пути для того, чтобы связать наши рынки и сделать один большой рынок", - резюмировал он. Ранее в Азербайджане прошла трехсторонняя встреча России, Азербайджана и Ирана, на которой участники обсудили развитие коридора "Север-Юг". Российская делегация под руководством Оверчука и другие участники совещания посетили границу Азербайджана и Ирана, осмотрели ход строительства дороги Решт - Астара.

азербайджан

евразия

иран

