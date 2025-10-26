Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук - 26.10.2025, ПРАЙМ
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук - 26.10.2025, ПРАЙМ
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук
Участники 20-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят влияние новых таможенных пошлин США против азиатских стран,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Участники 20-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят влияние новых таможенных пошлин США против азиатских стран, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Сегодня всех интересуют вопросы, которые связаны с пошлинами, которые установлены США. Как известно, эти пошлины очень сильно влияют на экономики стран АСЕАН, которые длительное время были одними из самых важных бенефициаров процессов глобализации. Естественно, сегодня идёт переформатирование цепочек поставок, в том числе происходят попытки выстраивания новых цепочек в обход КНР. Это те проблемы, которые интересуют страны региона, стремящиеся в этих новых условиях выстраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров в зонах свободной торговли", - сказал Оверчук журналистам. Он отметил, что по этим темам совпадают интересы России, стран АСЕАН и других стран региона.
мировая экономика, сша, малайзия, китай, алексей оверчук, асеан
Экономика, Мировая экономика, США, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ, Алексей Оверчук, АСЕАН
13:05 26.10.2025
 
На мероприятиях АСЕАН обсудят новые пошлины США, заявил Оверчук

Оверчук: новые пошлины США обсудят на мероприятиях АСЕАН в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Участники 20-го Восточноазиатского саммита и других мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии обсудят влияние новых таможенных пошлин США против азиатских стран, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Сегодня всех интересуют вопросы, которые связаны с пошлинами, которые установлены США. Как известно, эти пошлины очень сильно влияют на экономики стран АСЕАН, которые длительное время были одними из самых важных бенефициаров процессов глобализации. Естественно, сегодня идёт переформатирование цепочек поставок, в том числе происходят попытки выстраивания новых цепочек в обход КНР. Это те проблемы, которые интересуют страны региона, стремящиеся в этих новых условиях выстраивать новые интеграционные связи, развивать свою систему договоров в зонах свободной торговли", - сказал Оверчук журналистам.
Он отметил, что по этим темам совпадают интересы России, стран АСЕАН и других стран региона.
Оверчук: Западу не удастся поставить Россию на колени с помощью санкций
Экономика Мировая экономика США МАЛАЙЗИЯ КИТАЙ Алексей Оверчук АСЕАН
 
 
