Аббас утвердил порядок передачи власти при отсутствии президента, пишут СМИ
БЕЙРУТ, 26 окт - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас издал конституционное постановление, согласно которому в случае вакантности поста президента временное исполнение обязанностей главы государства будет возлагаться на вице-президента Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), он же - вице-президент Палестинской национальной администрации (ПНА), на срок не более 90 дней, передает палестинское агентство WAFA. Впервые о намерении создать этот пост Аббас заявил во время чрезвычайного арабского саммита в Каире 4 марта, уточнив, что планирует назначить вице-президента Организации освобождения Палестины и Государства Палестина в рамках реорганизации руководящих структур, чтобы "влить новую кровь" в организацию, движение ФАТХ и государственные институты. "Если пост председателя Палестинской национальной администрации становится вакантным при невозможности действующего законодательного совета исполнять свои обязанности, его временно занимает вице-президент Исполнительного комитета ООП - вице-президент Палестинской администрации на срок не более 90 дней. В течение этого времени должны пройти свободные и прямые выборы нового президента в соответствии с палестинским избирательным законом", - пишет агентство. В материале агентства говорится, что при отсутствии возможности проведения выборов в указанный срок по причине форс-мажора срок может быть продлен решением центрального совета Палестины еще на один период и только один раз. Аббас отметил, что данное решение продиктовано осознанием важности нынешнего ответственного этапа в истории Палестины и необходимостью защиты политической системы, государства и его институтов. Он подчеркнул стремление сохранить безопасность страны, целостность ее территорий и обеспечить непрерывное функционирование всех государственных структур в случае вакантности поста президента.
17:59 26.10.2025
 
Аббас утвердил порядок передачи власти при отсутствии президента, пишут СМИ

WAFA: Аббас утвердил порядок передачи власти в Палестине при вакантности поста президента

БЕЙРУТ, 26 окт - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас издал конституционное постановление, согласно которому в случае вакантности поста президента временное исполнение обязанностей главы государства будет возлагаться на вице-президента Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), он же - вице-президент Палестинской национальной администрации (ПНА), на срок не более 90 дней, передает палестинское агентство WAFA.
Впервые о намерении создать этот пост Аббас заявил во время чрезвычайного арабского саммита в Каире 4 марта, уточнив, что планирует назначить вице-президента Организации освобождения Палестины и Государства Палестина в рамках реорганизации руководящих структур, чтобы "влить новую кровь" в организацию, движение ФАТХ и государственные институты.
"Если пост председателя Палестинской национальной администрации становится вакантным при невозможности действующего законодательного совета исполнять свои обязанности, его временно занимает вице-президент Исполнительного комитета ООП - вице-президент Палестинской администрации на срок не более 90 дней. В течение этого времени должны пройти свободные и прямые выборы нового президента в соответствии с палестинским избирательным законом", - пишет агентство.
В материале агентства говорится, что при отсутствии возможности проведения выборов в указанный срок по причине форс-мажора срок может быть продлен решением центрального совета Палестины еще на один период и только один раз.
Аббас отметил, что данное решение продиктовано осознанием важности нынешнего ответственного этапа в истории Палестины и необходимостью защиты политической системы, государства и его институтов. Он подчеркнул стремление сохранить безопасность страны, целостность ее территорий и обеспечить непрерывное функционирование всех государственных структур в случае вакантности поста президента.
