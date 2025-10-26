https://1prime.ru/20251026/palestina-863949760.html

Аббас утвердил порядок передачи власти при отсутствии президента, пишут СМИ

Аббас утвердил порядок передачи власти при отсутствии президента, пишут СМИ - 26.10.2025, ПРАЙМ

Аббас утвердил порядок передачи власти при отсутствии президента, пишут СМИ

Президент Палестины Махмуд Аббас издал конституционное постановление, согласно которому в случае вакантности поста президента временное исполнение обязанностей... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T17:59+0300

2025-10-26T17:59+0300

2025-10-26T17:59+0300

политика

общество

палестина

махмуд аббас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863474593_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_43d5f9f60323f727b8fae01b8da040d6.jpg

БЕЙРУТ, 26 окт - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас издал конституционное постановление, согласно которому в случае вакантности поста президента временное исполнение обязанностей главы государства будет возлагаться на вице-президента Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), он же - вице-президент Палестинской национальной администрации (ПНА), на срок не более 90 дней, передает палестинское агентство WAFA. Впервые о намерении создать этот пост Аббас заявил во время чрезвычайного арабского саммита в Каире 4 марта, уточнив, что планирует назначить вице-президента Организации освобождения Палестины и Государства Палестина в рамках реорганизации руководящих структур, чтобы "влить новую кровь" в организацию, движение ФАТХ и государственные институты. "Если пост председателя Палестинской национальной администрации становится вакантным при невозможности действующего законодательного совета исполнять свои обязанности, его временно занимает вице-президент Исполнительного комитета ООП - вице-президент Палестинской администрации на срок не более 90 дней. В течение этого времени должны пройти свободные и прямые выборы нового президента в соответствии с палестинским избирательным законом", - пишет агентство. В материале агентства говорится, что при отсутствии возможности проведения выборов в указанный срок по причине форс-мажора срок может быть продлен решением центрального совета Палестины еще на один период и только один раз. Аббас отметил, что данное решение продиктовано осознанием важности нынешнего ответственного этапа в истории Палестины и необходимостью защиты политической системы, государства и его институтов. Он подчеркнул стремление сохранить безопасность страны, целостность ее территорий и обеспечить непрерывное функционирование всех государственных структур в случае вакантности поста президента.

https://1prime.ru/20251015/shtaye-863543468.html

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , палестина, махмуд аббас