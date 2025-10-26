Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое

https://1prime.ru/20251026/pensiya-863882383.html

МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Какие обстоятельства помогут увеличить фиксированную часть пенсии на 30-50%, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Пенсия состоит из двух частей - страховая и фиксированная. Страховая часть рассчитывается индивидуально, исходя из многих параметров, один из которых - отношение заработной платы застрахованного к средней зарплате за тот же период в стране.Максимальное отношение заработков 1,2, однако для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним на 1 января 2002 года это соотношение может составлять 1,4-1,9 в зависимости от района проживания.Фиксированная выплата –величина постоянная, она увеличивается ежегодно, и сейчас составляет 8 907,70 рублей. Она может быть увеличена на районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера. Но это действует лишь на время проживания там.Еще один вариант - увеличение фиксированной части на на 50% для лиц, имеющих не менее 15 лет стажа на Крайнем Севере и общий стаж от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин. Либо на 30%, если речь идет о стаже в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом требования к общему стажу сохраняются. Для повышения фиксированной выплаты проживания на указанных территориях не требуется.Повышенная фиксированная выплата полагается и тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде таких пенсионеров из сельской местности повышение сохраняется."Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", - разъясняет Ноженко.Сведения о проживании и о работе граждан в районах и местностях, дающих право на увеличение пенсии, устанавливается на основании сведений персонифицированного учета. Их предоставляют работодатели и органы миграционного учета.Если по каким-либо причинам у СФР отсутствуют сведения о работе и (или) проживании в особых районах и местностях, можно предоставить справку, полученную у работодателя. Если организация или предприятие ликвидированы, получить справку можно в городском архиве или в органах миграционного учета. В случае утраты документов из-за стихийного бедствия, ЧС или небрежного хранения установить факт данных можно через суд, заключила Ноженко.

