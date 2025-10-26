Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251026/pensiya-863882383.html
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое - 26.10.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое
Какие обстоятельства помогут увеличить фиксированную часть пенсии на 30-50%, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T03:03+0300
2025-10-26T03:03+0300
пенсии
общество
социальный фонд
крайний север
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Какие обстоятельства помогут увеличить фиксированную часть пенсии на 30-50%, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Пенсия состоит из двух частей - страховая и фиксированная. Страховая часть рассчитывается индивидуально, исходя из многих параметров, один из которых - отношение заработной платы застрахованного к средней зарплате за тот же период в стране.Максимальное отношение заработков 1,2, однако для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним на 1 января 2002 года это соотношение может составлять 1,4-1,9 в зависимости от района проживания.Фиксированная выплата –величина постоянная, она увеличивается ежегодно, и сейчас составляет 8 907,70 рублей. Она может быть увеличена на районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера. Но это действует лишь на время проживания там.Еще один вариант - увеличение фиксированной части на на 50% для лиц, имеющих не менее 15 лет стажа на Крайнем Севере и общий стаж от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин. Либо на 30%, если речь идет о стаже в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом требования к общему стажу сохраняются. Для повышения фиксированной выплаты проживания на указанных территориях не требуется.Повышенная фиксированная выплата полагается и тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде таких пенсионеров из сельской местности повышение сохраняется."Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", - разъясняет Ноженко.Сведения о проживании и о работе граждан в районах и местностях, дающих право на увеличение пенсии, устанавливается на основании сведений персонифицированного учета. Их предоставляют работодатели и органы миграционного учета.Если по каким-либо причинам у СФР отсутствуют сведения о работе и (или) проживании в особых районах и местностях, можно предоставить справку, полученную у работодателя. Если организация или предприятие ликвидированы, получить справку можно в городском архиве или в органах миграционного учета. В случае утраты документов из-за стихийного бедствия, ЧС или небрежного хранения установить факт данных можно через суд, заключила Ноженко.
https://1prime.ru/20251024/pensiya-863874866.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_ba16e6b743d98a11fe7b2e2680a24746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , социальный фонд, крайний север
Пенсии, Общество , Социальный фонд, крайний север
03:03 26.10.2025
 
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое

Юрист Ноженко объяснила, кому увеличат фиксированную часть пенсии на 30 и 50%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Какие обстоятельства помогут увеличить фиксированную часть пенсии на 30-50%, рассказала агентству "Прайм" юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Пенсия состоит из двух частей - страховая и фиксированная. Страховая часть рассчитывается индивидуально, исходя из многих параметров, один из которых - отношение заработной платы застрахованного к средней зарплате за тот же период в стране.
Максимальное отношение заработков 1,2, однако для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера или приравненных к ним на 1 января 2002 года это соотношение может составлять 1,4-1,9 в зависимости от района проживания.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Некоторые россияне получат пенсию за ноябрь досрочно
24 октября, 09:30
Фиксированная выплата –величина постоянная, она увеличивается ежегодно, и сейчас составляет 8 907,70 рублей. Она может быть увеличена на районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера. Но это действует лишь на время проживания там.
Еще один вариант - увеличение фиксированной части на на 50% для лиц, имеющих не менее 15 лет стажа на Крайнем Севере и общий стаж от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин. Либо на 30%, если речь идет о стаже в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом требования к общему стажу сохраняются. Для повышения фиксированной выплаты проживания на указанных территориях не требуется.
Повышенная фиксированная выплата полагается и тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде таких пенсионеров из сельской местности повышение сохраняется.
"Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", - разъясняет Ноженко.
Сведения о проживании и о работе граждан в районах и местностях, дающих право на увеличение пенсии, устанавливается на основании сведений персонифицированного учета. Их предоставляют работодатели и органы миграционного учета.
Если по каким-либо причинам у СФР отсутствуют сведения о работе и (или) проживании в особых районах и местностях, можно предоставить справку, полученную у работодателя. Если организация или предприятие ликвидированы, получить справку можно в городском архиве или в органах миграционного учета. В случае утраты документов из-за стихийного бедствия, ЧС или небрежного хранения установить факт данных можно через суд, заключила Ноженко.
 
ПенсииОбществоСоциальный фондкрайний север
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала