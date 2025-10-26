https://1prime.ru/20251026/podmoskove-863951263.html

В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение

В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение - 26.10.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение

Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T19:06+0300

2025-10-26T19:06+0300

2025-10-26T19:06+0300

происшествия

бизнес

московская область

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1a/863950775_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1e9c6a98f23ed9fdf1074331d0bbcb3e.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В воскресенье в Telegram-канале Baza появилась информация, что жители села Тишково-Спасское в Пушкинском городском округе оказались лишены въезда и выезда из населенного пункта: с одной стороны дорогу перекрыл Росавтодор, а с другой - собственник придорожного участка начал строить дом прямо на проезжей части. "Ограждение на региональной дороге ликвидировано для обеспечения проезда к селу (Тишково-Спасское - ред.)", - рассказала агентству пресс-служба министерства.

https://1prime.ru/20251015/znaki-863491403.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, московская область, росавтодор