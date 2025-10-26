Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение - 26.10.2025
В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение
2025-10-26T19:06+0300
2025-10-26T19:06+0300
происшествия
бизнес
московская область
росавтодор
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В воскресенье в Telegram-канале Baza появилась информация, что жители села Тишково-Спасское в Пушкинском городском округе оказались лишены въезда и выезда из населенного пункта: с одной стороны дорогу перекрыл Росавтодор, а с другой - собственник придорожного участка начал строить дом прямо на проезжей части. "Ограждение на региональной дороге ликвидировано для обеспечения проезда к селу (Тишково-Спасское - ред.)", - рассказала агентству пресс-служба министерства.
московская область
бизнес, московская область, росавтодор
Происшествия, Бизнес, Московская область, Росавтодор
19:06 26.10.2025
 
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В воскресенье в Telegram-канале Baza появилась информация, что жители села Тишково-Спасское в Пушкинском городском округе оказались лишены въезда и выезда из населенного пункта: с одной стороны дорогу перекрыл Росавтодор, а с другой - собственник придорожного участка начал строить дом прямо на проезжей части.
"Ограждение на региональной дороге ликвидировано для обеспечения проезда к селу (Тишково-Спасское - ред.)", - рассказала агентству пресс-служба министерства.
ПроисшествияБизнесМосковская областьРосавтодор
 
 
