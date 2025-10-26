В Подмосковье у села Тишково-Спасское ликвидировали ограждение

https://1prime.ru/20251026/podmoskove-863951263.html
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограждение на региональной дороге рядом с селом Тишково-Спасское в Подмосковье ликвидировали для обеспечения проезда к населенному пункту, сообщило РИА Новости министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В воскресенье в Telegram-канале Baza появилась информация, что жители села Тишково-Спасское в Пушкинском городском округе оказались лишены въезда и выезда из населенного пункта: с одной стороны дорогу перекрыл Росавтодор, а с другой - собственник придорожного участка начал строить дом прямо на проезжей части. "Ограждение на региональной дороге ликвидировано для обеспечения проезда к селу (Тишково-Спасское - ред.)", - рассказала агентству пресс-служба министерства.
