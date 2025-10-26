https://1prime.ru/20251026/putin--863940433.html
Путин назвал автотранспортный комплекс стратегической отраслью экономики
Путин назвал автотранспортный комплекс стратегической отраслью экономики - 26.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал автотранспортный комплекс стратегической отраслью экономики
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T09:59+0300
2025-10-26T09:59+0300
2025-10-26T09:59+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_90f0d727e0a68fafe3418dbb8b85b131.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной, неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников профильных предприятий и учреждений во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей стране, укрепление межрегиональных и международных связей, гармоничное развитие городов и посёлков, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в последние годы в рамках национальных проектов и государственных программ идёт масштабное обновление автодорожной инфраструктуры, на маршруты выходит современный общественный транспорт, отвечающий передовым стандартам безопасности и экологичности, расширяется рынок автотранспортных услуг, повышаются требования к подготовке и квалификации специалистов. Отдельные теплые слова глава государства адресовал в адрес ветеранов. Президент подчеркнул, что страна гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством. "Убеждён, что и впредь опыт, знания и серьёзная поддержка государства будут помогать вам в реализации намеченных целей", - заключил Путин.
https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/25/840552540_250:0:2941:2018_1920x0_80_0_0_5442510a0650e7f3362a9af7030dc898.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал автотранспортный комплекс стратегической отраслью экономики
Путин назвал автотранспортный комплекс одной из стратегических отраслей экономики
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что автотранспортный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей экономики, важной, неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. От неустанного, кропотливого труда водителей и ремонтников, конструкторов и инженеров, работников профильных предприятий и учреждений во многом зависят рост промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей стране, укрепление межрегиональных и международных связей, гармоничное развитие городов и посёлков, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил, что в последние годы в рамках национальных проектов и государственных программ идёт масштабное обновление автодорожной инфраструктуры, на маршруты выходит современный общественный транспорт, отвечающий передовым стандартам безопасности и экологичности, расширяется рынок автотранспортных услуг, повышаются требования к подготовке и квалификации специалистов.
Отдельные теплые слова глава государства адресовал в адрес ветеранов. Президент подчеркнул, что страна гордится подвигом дорожников и водителей-фронтовиков, их стойкостью и мужеством.
"Убеждён, что и впредь опыт, знания и серьёзная поддержка государства будут помогать вам в реализации намеченных целей", - заключил Путин.
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто