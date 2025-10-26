https://1prime.ru/20251026/putin--863940572.html

Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника"

2025-10-26T10:07+0300

2025-10-26T10:07+0300

2025-10-26T10:08+0300

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. "Сейчас решающие испытания (крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - ред.) завершены", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

