Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника"
Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника" - 26.10.2025, ПРАЙМ
Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. "Сейчас решающие испытания (крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - ред.) завершены", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.
Путин объявил о завершении испытаний "Буревестника"
Путин объявил о завершении испытания ракеты "Буревестник"
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
"Сейчас решающие испытания (крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - ред.) завершены", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.
