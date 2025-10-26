Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике" - 26.10.2025
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике" - 26.10.2025, ПРАЙМ
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"
После заявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании началась настоящая паника, сообщает издание... | 26.10.2025, ПРАЙМ
в мире
великобритания
лондон
валерий герасимов
владимир путин
нато
вс рф
такер карлсон
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании началась настоящая паника, сообщает издание Express."Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Лондону, подтвердив, что Россия завершила испытания новейшей ядерной крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета", — говорится в материале.В публикации отмечается, что "Буревестник" называют "непобедимым оружием", а его траекторию практически невозможно отследить современными средствами противоракетной обороны.Президент России в воскресенье, посещая один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, аналогов которому в мире не существует.Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС России, доложил Путину, что испытания прошли 21 октября. По его словам, за 15 часов полета ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как подобные действия не имеют никакого смысла. Он также подчеркнул, что западные политики часто запугивают собственное население вымышленной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. При этом, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
великобритания
лондон
в мире, великобритания, лондон, валерий герасимов, владимир путин, нато, вс рф, такер карлсон
В мире, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, ВС РФ, Такер Карлсон
18:53 26.10.2025 (обновлено: 18:54 26.10.2025)
 
Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"

Express: новая российская ракета "Буревестник" вызвала тревогу в Великобритании

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании началась настоящая паника, сообщает издание Express.
"Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Лондону, подтвердив, что Россия завершила испытания новейшей ядерной крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета", — говорится в материале.
На Западе необычно отреагировали на заявление Путина о "Буревестнике"
13:52
В публикации отмечается, что "Буревестник" называют "непобедимым оружием", а его траекторию практически невозможно отследить современными средствами противоракетной обороны.
Президент России в воскресенье, посещая один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, аналогов которому в мире не существует.
Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС России, доложил Путину, что испытания прошли 21 октября. По его словам, за 15 часов полета ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как подобные действия не имеют никакого смысла. Он также подчеркнул, что западные политики часто запугивают собственное население вымышленной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. При этом, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В мире, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Валерий Герасимов, Владимир Путин, НАТО, ВС РФ, Такер Карлсон
 
 
