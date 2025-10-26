https://1prime.ru/20251026/raketa-863951102.html

Британские СМИ впали в панику после заявления Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. После заявления президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты "Буревестник" в Великобритании началась настоящая паника, сообщает издание Express."Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Лондону, подтвердив, что Россия завершила испытания новейшей ядерной крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета", — говорится в материале.В публикации отмечается, что "Буревестник" называют "непобедимым оружием", а его траекторию практически невозможно отследить современными средствами противоракетной обороны.Президент России в воскресенье, посещая один из пунктов управления объединенной группировки войск, заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальное оружие, аналогов которому в мире не существует.Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС России, доложил Путину, что испытания прошли 21 октября. По его словам, за 15 часов полета ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как подобные действия не имеют никакого смысла. Он также подчеркнул, что западные политики часто запугивают собственное население вымышленной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. При этом, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

2025

