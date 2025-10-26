https://1prime.ru/20251026/reys-863940270.html
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта - 26.10.2025, ПРАЙМ
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта
Более 180 человек ждут рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T09:48+0300
2025-10-26T09:48+0300
2025-10-26T09:48+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
москва
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - ПРАЙМ. Более 180 человек ждут рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Из-за замены воздушного судна 26 октября в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО "Авиакомпания Аэрофлот" в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13.55 (11.55 мск - ред.) 26 октября", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://1prime.ru/20251019/bagazh-863680827.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , москва, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта
Прокуратура: более 180 человек ждут рейса в Ханты-Мансийске из-за замены борта