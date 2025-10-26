Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.10.2025
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта
2025-10-26T09:48+0300
2025-10-26T09:48+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - ПРАЙМ. Более 180 человек ждут рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Из-за замены воздушного судна 26 октября в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО "Авиакомпания Аэрофлот" в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13.55 (11.55 мск - ред.) 26 октября", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
09:48 26.10.2025
 
В Ханты-Мансийске более 180 человек ждут рейс из-за замены борта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт - ПРАЙМ. Более 180 человек ждут рейса из Ханты-Мансийска в Москву из-за замены борта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Из-за замены воздушного судна 26 октября в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО "Авиакомпания Аэрофлот" в Москву (Шереметьево). Планируемое время вылета 13.55 (11.55 мск - ред.) 26 октября", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на рейс зарегистрировано 183 пассажира. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Происшествия
 
 
