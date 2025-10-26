https://1prime.ru/20251026/rosaviatsiya-863945635.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 26.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:03+0300
2025-10-26T16:03+0300
2025-10-26T16:03+0300
происшествия
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518215_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c3325c15bb5c99420f8045cbe095b29.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
https://1prime.ru/20251026/reys-863945344.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9209cc9ac33b9de51dbc21005d6d00df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Происшествия, Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и посадку самолетов