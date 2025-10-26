https://1prime.ru/20251026/rossija-863937133.html

Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол

СЕУЛ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП), поэтому ключ к успешному участию Республики Корея в освоении Севморпути находится в руках Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. "Любому очевидно, что сотрудничать в этой сфере без России невозможно", - отметил дипломат. Он напомнил, что нынешнее правительство Республики Корея проявляет "заметный интерес" к теме СМП, включив его в стратегический план "Программа 123" как одно из приоритетных направлений внешнеэкономического развития страны. "Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон", - добавил Зиновьев. Он отметил, что сам факт повышенного интереса Южной Кореи к СМП свидетельствует о "стратегическом взгляде" Сеула на перспективы экономического развития. Ведь этот маршрут обладает огромными конкурентными преимуществами и может стать "ключевой транспортной артерией будущего". "Однако мне сложно представить развитие конструктивного взаимодействия при действующих санкциях и разрыве сотрудничества в сфере судостроения, которое носило стратегический характер и которое могло бы открыть Республике Корея самые широкие двери к освоению и использованию СМП", - добавил Зиновьев. По его словам, "сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта". "Пока речь может идти лишь о предварительном обсуждении между экспертами двух стран, которое уже постепенно возобновляется", - подытожил посол.

