Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол - 26.10.2025, ПРАЙМ
Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол
2025-10-26T03:30+0300
2025-10-26T03:30+0300
россия
экономика
мировая экономика
москва
рф
сеул
СЕУЛ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП), поэтому ключ к успешному участию Республики Корея в освоении Севморпути находится в руках Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. "Любому очевидно, что сотрудничать в этой сфере без России невозможно", - отметил дипломат. Он напомнил, что нынешнее правительство Республики Корея проявляет "заметный интерес" к теме СМП, включив его в стратегический план "Программа 123" как одно из приоритетных направлений внешнеэкономического развития страны. "Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон", - добавил Зиновьев. Он отметил, что сам факт повышенного интереса Южной Кореи к СМП свидетельствует о "стратегическом взгляде" Сеула на перспективы экономического развития. Ведь этот маршрут обладает огромными конкурентными преимуществами и может стать "ключевой транспортной артерией будущего". "Однако мне сложно представить развитие конструктивного взаимодействия при действующих санкциях и разрыве сотрудничества в сфере судостроения, которое носило стратегический характер и которое могло бы открыть Республике Корея самые широкие двери к освоению и использованию СМП", - добавил Зиновьев. По его словам, "сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта". "Пока речь может идти лишь о предварительном обсуждении между экспертами двух стран, которое уже постепенно возобновляется", - подытожил посол.
россия, мировая экономика, москва, рф, сеул
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, СЕУЛ
03:30 26.10.2025
 
Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути, заявил посол

Посол Зиновьев: Россия играет ключевую роль в освоении Севморпути

СЕУЛ, 26 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП), поэтому ключ к успешному участию Республики Корея в освоении Севморпути находится в руках Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
"Любому очевидно, что сотрудничать в этой сфере без России невозможно", - отметил дипломат.
Он напомнил, что нынешнее правительство Республики Корея проявляет "заметный интерес" к теме СМП, включив его в стратегический план "Программа 123" как одно из приоритетных направлений внешнеэкономического развития страны.
"Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон", - добавил Зиновьев.
Он отметил, что сам факт повышенного интереса Южной Кореи к СМП свидетельствует о "стратегическом взгляде" Сеула на перспективы экономического развития. Ведь этот маршрут обладает огромными конкурентными преимуществами и может стать "ключевой транспортной артерией будущего".
"Однако мне сложно представить развитие конструктивного взаимодействия при действующих санкциях и разрыве сотрудничества в сфере судостроения, которое носило стратегический характер и которое могло бы открыть Республике Корея самые широкие двери к освоению и использованию СМП", - добавил Зиновьев.
По его словам, "сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта".
"Пока речь может идти лишь о предварительном обсуждении между экспертами двух стран, которое уже постепенно возобновляется", - подытожил посол.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАРФСЕУЛ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
