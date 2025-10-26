https://1prime.ru/20251026/rossijane-863937285.html

Россияне чаще всего в бархатный сезон за границей отдыхали в Турции

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Самым популярным зарубежным направлением для отдыха за границей в бархатный сезон у россиян была Турция, на нее пришлось почти 15% бронирований отелей в сентябре-октябре текущего года, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "Самой популярной страной для поездок в бархатный сезон в этом году стала Турция, где отдыхали 14,7% клиентов OneTwoTrip. Спрос на отели там по сравнению с прошлым годом увеличился на 15%. Далее следуют Китай (7,9%) и Италия (6,8%), причем востребованность азиатской страны выросла на треть, а интерес к отдыху в Италии снизился на 15%", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. В топе среди заграничный направлений также ОАЭ, Франция, Белоруссия, Испания, Казахстан, Таиланд и Япония. В целом, по оценке OneTwoTrip, на гостиницы за границей приходится 27,1% бронирований, остальные 72,9% - на города в России. "В России чаще всего в начале и середине этой осени туристы отдыхали в Москве: 19% заказов приходится на столичные гостиницы; за год спрос снизился на 10%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с долей в 13,1%. На третьем месте оказался Адлер с 3,7% (число заказов там уменьшилось на 20%)", - выяснил сервис. Продолжительность поездок в бархатный сезон в другие страны за год практически не изменилась и в среднем составляет 3,7 дня, по России - 2,5 дня. Проживание в российских отелях в среднем обошлось туристам в 7,9 тысячи рублей в сутки, за рубежом - 16,7 тысячи рублей.

