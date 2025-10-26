Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег - 26.10.2025
26.02.2024Политика
Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег
Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег
Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег
Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ,... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:44+0300
2025-10-26T16:44+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
рф
владимир путин
кирилл дмитриев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
16:44 26.10.2025
 
Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег

Дмитриев: Россия третий день в США доносит позицию о бессмысленности давления на Москву

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Россия настроена на конструктивный диалог, заявил Дмитриев
16:17
16:17
 
Политика
 
 
