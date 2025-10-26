https://1prime.ru/20251026/rossiya-863947767.html

Дмитриев рассказал, что российская делегация доносит до американских коллег

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская делегация третий день в США доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны", - сказал Дмитриев в своем Telegram-канале.

