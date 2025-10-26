https://1prime.ru/20251026/rossiya-863950927.html

Афганская компания отгрузила первую партию гранатов в Россию

Афганская компания отгрузила первую партию гранатов в Россию

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Частная афганская компания Kanda Fruit отгрузила первую партию выращенных в провинции Кандагар гранатов в Россию: фрукты пойдут транзитом через Туркмению из-за отсутствия у Афганистана в настоящее время других рынков сбыта в связи с закрытием афганско-пакистанской границы, сообщил в воскресенье новостной портал Ariana news. "Первая партия, отправленная компанией Kanda Fruit в Россию через пограничный пункт Торгунди в провинции Герат на границе с Туркменистаном, включает 22 тонны гранатов стоимостью 24 тысячи долларов. Предпринимаются усилия по диверсификации торговых коридоров Афганистана и расширению доступа к международным рынкам для свежей фруктово-овощной продукции", - цитирует издание сообщение Торгово-промышленной палаты Кандагара. "Нет сомнений в том, что все торговые пути с Пакистаном в настоящее время закрыты", - заявил изданию глава кандагарской ТПП Абдул Ахад Сиддики. По его данным, это привело к значительным убыткам для афганских торговцев фруктами. "Сотни грузовиков, загруженных гранатами, виноградом и помидорами, застряли на границе, и большая часть продукции испортилась. Мы призываем правительства Пакистана и Афганистана вновь открыть торговые пути", - сказал он. "Это первая экспортная поставка нашей компании в Россию", - сообщил изданию директор фирмы-поставщика Абу Хурейра Саид, добавив, что к концу сезона сбора урожая Kanda Fruit планирует экспортировать в РФ от 200 до 250 тонн гранатов. Как отмечает Ariana news, торговцы и экспортеры заявляют, что, хотя закрытие маршрутов с Пакистаном нанесло им серьезные краткосрочные убытки, оно также побудило афганские предприятия изучить новые коридоры экспорта через Иран, Туркменистан и Среднюю Азию. Провинция Кандагар, известная производством одних из лучших в мире гранатов, ожидает в этом году урожай, превышающий 270 тысяч тонн. Размер кандагарских гранатов часто достигает размера головы взрослого человека.

