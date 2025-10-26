https://1prime.ru/20251026/rossiya-863952442.html

Россия признает независимость Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вне всякого сомнения, мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах - ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Ультраханг". Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.

