Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251026/rossiya-863952442.html
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров - 26.10.2025, ПРАЙМ
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T19:56+0300
2025-10-26T19:56+0300
политика
россия
общество
рф
украина
киев
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вне всякого сомнения, мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах - ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Ультраханг". Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
https://1prime.ru/20251026/lavroa-863951813.html
рф
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, украина, киев, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров
19:56 26.10.2025
 
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров

Лавров: Россия признает независимость Украины, но ее жители подвергались дискриминации

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вне всякого сомнения, мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах - ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Ультраханг".
Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Инициатива провести встречу Путина и Трампа остается, заявил Лавров
19:49
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФУКРАИНАКиевСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала