Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
2025-10-26T19:56+0300
2025-10-26T19:56+0300
2025-10-26T19:56+0300
политика
россия
общество
рф
украина
киев
сергей лавров
МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вне всякого сомнения, мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях (вошедших в состав РФ регионах - ред.), которые теперь закреплены в нашей конституции, будут считаться "второсортными", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Ультраханг". Министр подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.
