Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев - 26.10.2025, ПРАЙМ
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев
Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:13+0300
2025-10-26T16:14+0300
экономика
рынок
финансы
банки
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале."Рубль в том числе укрепился на 40 процентов по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - сказал Дмитриев.
https://1prime.ru/20251025/rubl-863897740.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, банки, кирилл дмитриев
Экономика, Рынок, Финансы, Банки, Кирилл Дмитриев
16:13 26.10.2025 (обновлено: 16:14 26.10.2025)
 
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев

Дмитриев: рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись в доллару на 40%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале.
"Рубль в том числе укрепился на 40 процентов по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - сказал Дмитриев.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке
Вчера, 02:02
 
ЭкономикаРынокФинансыБанкиКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала