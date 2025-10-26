https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, видеообращение по итогам переговоров России и США опубликовано в его Telegram-канале."Рубль в том числе укрепился на 40 процентов по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года", - сказал Дмитриев.
