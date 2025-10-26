https://1prime.ru/20251026/samolet-863942467.html
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
2025-10-26T12:03+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
