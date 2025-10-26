Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251026/sobyanin-863954194.html
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву - 26.10.2025, ПРАЙМ
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T22:22+0300
2025-10-26T22:22+0300
происшествия
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846253080_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_d5fd35af6af2c1e7aa932c10b4554132.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву. "Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
https://1prime.ru/20251026/aeroport-863953423.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846253080_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8bd8c92bc25457ffac2450db45afc3ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
22:22 26.10.2025
 
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву

Собянин рассказал об уничтожении шести БПЛА, атаковавших Москву

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель дороги в укрытие
Указатель дороги в укрытие - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Указатель дороги в укрытие. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву.
"Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Самолет в небе над аэропортом - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В аэропорту Калуги второй раз за день ввели временные ограничения
20:47
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала