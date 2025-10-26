https://1prime.ru/20251026/sobyanin-863954194.html
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву
происшествия
россия
москва
сергей собянин
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву. "Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
москва
Новости
