https://1prime.ru/20251026/sobyanin-863954194.html

Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву - 26.10.2025, ПРАЙМ

Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву

Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T22:22+0300

2025-10-26T22:22+0300

2025-10-26T22:22+0300

происшествия

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846253080_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_d5fd35af6af2c1e7aa932c10b4554132.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении пяти беспилотных средств, атаковавших Москву. "Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву", - написал мэр в своем канале на платформе Max. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

https://1prime.ru/20251026/aeroport-863953423.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин