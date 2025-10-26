https://1prime.ru/20251026/ssha--863944956.html

США готовы устранять разногласия в торговле, заявили в Минкоммерции Китая

ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Американская делегация на торговых переговорах с КНР в Малайзии заявила, что США готовы работать с Китаем над устранением разногласий в торговле и укреплением сотрудничества, сообщает в воскресенье министерство коммерции Китая. "Американская сторона заявила, что торгово-экономические отношения США и Китая являются наиболее влиятельными двусторонними отношениями в мире, США готовы работать с Китаем над разрешением разногласий, укреплением сотрудничества и достижением совместного развития на основе равенства и уважения", - говорится в сообщении ведомства. Китай и США 25-26 октября провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - министр финансов США Скотт Бессент.

