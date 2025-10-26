В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая
Бессенет: США могут отказаться от введения 100%-й пошлины в отношении Китая
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР.
Бессент 13 октября рассказал, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться и обсудить торговые вопросы.
"Президент Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины, и я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы", - сказал министр телеканалу NBC по итогам переговоров с Китаем.
Китай и США в субботу и воскресенье провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - Бессент.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября отметил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.