Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/ssha-863948484.html
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая - 26.10.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая
США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T17:02+0300
2025-10-26T17:02+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1a/863948330_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_339e49153f6503fcab2425f2b513c008.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР. Бессент 13 октября рассказал, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться и обсудить торговые вопросы. "Президент Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины, и я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы", - сказал министр телеканалу NBC по итогам переговоров с Китаем. Китай и США в субботу и воскресенье провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - Бессент. Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября отметил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
https://1prime.ru/20251026/kitay-863947566.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1a/863948330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e19720f56bfd9d36ca8da8fa96d59c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин
17:02 26.10.2025
 
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая

Бессенет: США могут отказаться от введения 100%-й пошлины в отношении Китая

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-й пошлины в отношении Китая, заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР.
Бессент 13 октября рассказал, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться и обсудить торговые вопросы.
"Президент Трамп предоставил мне весомые рычаги влияния на переговорах в виде угроз 100%-й пошлины, и я считаю, что мы достигли весьма существенных рамок, которые позволят нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы", - сказал министр телеканалу NBC по итогам переговоров с Китаем.
Китай и США в субботу и воскресенье провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - Бессент.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября отметил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Китай не хочет потрясений в отношениях с США, заявил представитель КНР
16:39
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАДональд ТрампСкотт БессентСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала