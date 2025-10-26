https://1prime.ru/20251026/ssha-863950089.html

В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября

В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября - 26.10.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября

Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T18:30+0300

2025-10-26T18:30+0300

2025-10-26T18:30+0300

политика

мировая экономика

финансы

сша

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4231c729157b1f228a25467b284d49a0.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Я слышала, что мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения или даже позже", - заявила Луна телеканалу Fox News, комментируя шатдаун. День благодарения в США в этом году пройдет 27 ноября. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.

https://1prime.ru/20251026/tonnel-863948660.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша