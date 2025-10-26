https://1prime.ru/20251026/ssha-863950089.html
В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября
В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября - 26.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября
Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T18:30+0300
2025-10-26T18:30+0300
2025-10-26T18:30+0300
политика
мировая экономика
финансы
сша
дональд трамп
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4231c729157b1f228a25467b284d49a0.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна. "Я слышала, что мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения или даже позже", - заявила Луна телеканалу Fox News, комментируя шатдаун. День благодарения в США в этом году пройдет 27 ноября. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
https://1prime.ru/20251026/tonnel-863948660.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860316717_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b250a7c61427808b79b3735be1b0bd66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша
Политика, Мировая экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе США допустили, что шатдаун продлится до конца ноября
Конгрессвумен Луна: шатдаун в США может продлиться до конца ноября