https://1prime.ru/20251026/stambul-863954474.html

Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ

Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ - 26.10.2025, ПРАЙМ

Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ

Дело экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже передано в суд с ходатайством об его аресте, сообщает проправительственная газета Sabah. | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T22:34+0300

2025-10-26T22:34+0300

2025-10-26T22:34+0300

происшествия

стамбул

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg

АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Дело экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже передано в суд с ходатайством об его аресте, сообщает проправительственная газета Sabah. Генпрокуратура Стамбула ранее возбудила уголовное дело против Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже, связанном с выборами мэра 2019 года. В рамках расследования задержаны не менее 15 человек. Дело связано с деятельностью Хюсейина Гюна, арестованного по обвинению в шпионаже в июле 2025 года. В его телефоне обнаружены фотографии паспортов граждан Израиля и других лиц, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Также выяснилось, что Гюн поддерживал контакты с консульскими сотрудниками иностранных государств. Среди задержанных — основатель телеканала Tele 1 Мердан Янардаг. Кроме того, в ходе расследования выявлена утечка данных около 4,7 миллиона пользователей приложения для стамбульцев Istanbul Senin. "В рамках расследования дела о шпионаже Экрем Имамоглу, Неджати Озкан и Мердан Янардаг были направлены в дежурный уголовный суд с ходатайством об аресте", - отмечается в сообщении. Члены команды бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу вели тайные переговоры с британской разведкой, что выявлено в ходе расследования дела о шпионаже, сообщила ранее в воскресенье Sabah. Согласно переписке, приведённой в газете, инструкторы рекомендовали завербованным агентам в Турции "задействовать волонтёрскую базу Имамоглу" и провести массированную атаку (swarm) с целью захвата цифрового пространства. Член крупнейшей оппозиционно Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Суд в июле приговорил политика к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на 2 года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.

https://1prime.ru/20250927/turtsiya-862876935.html

стамбул

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

стамбул, турция