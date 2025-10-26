Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251026/stambul-863954474.html
Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ
Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ - 26.10.2025, ПРАЙМ
Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ
Дело экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже передано в суд с ходатайством об его аресте, сообщает проправительственная газета Sabah. | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T22:34+0300
2025-10-26T22:34+0300
происшествия
стамбул
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Дело экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже передано в суд с ходатайством об его аресте, сообщает проправительственная газета Sabah. Генпрокуратура Стамбула ранее возбудила уголовное дело против Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже, связанном с выборами мэра 2019 года. В рамках расследования задержаны не менее 15 человек. Дело связано с деятельностью Хюсейина Гюна, арестованного по обвинению в шпионаже в июле 2025 года. В его телефоне обнаружены фотографии паспортов граждан Израиля и других лиц, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Также выяснилось, что Гюн поддерживал контакты с консульскими сотрудниками иностранных государств. Среди задержанных — основатель телеканала Tele 1 Мердан Янардаг. Кроме того, в ходе расследования выявлена утечка данных около 4,7 миллиона пользователей приложения для стамбульцев Istanbul Senin. "В рамках расследования дела о шпионаже Экрем Имамоглу, Неджати Озкан и Мердан Янардаг были направлены в дежурный уголовный суд с ходатайством об аресте", - отмечается в сообщении. Члены команды бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу вели тайные переговоры с британской разведкой, что выявлено в ходе расследования дела о шпионаже, сообщила ранее в воскресенье Sabah. Согласно переписке, приведённой в газете, инструкторы рекомендовали завербованным агентам в Турции "задействовать волонтёрскую базу Имамоглу" и провести массированную атаку (swarm) с целью захвата цифрового пространства. Член крупнейшей оппозиционно Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Суд в июле приговорил политика к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на 2 года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.
https://1prime.ru/20250927/turtsiya-862876935.html
стамбул
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стамбул, турция
Происшествия, Стамбул, ТУРЦИЯ
22:34 26.10.2025
 
Дело экс-мэра Стамбула передали в суд с ходатайством об аресте, пишут СМИ

Sabah: дело экс-мэра Стамбула Имамоглу передали в суд с ходатайством об аресте

© flickr.com / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© flickr.com / KLMircea
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Дело экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже передано в суд с ходатайством об его аресте, сообщает проправительственная газета Sabah.
Генпрокуратура Стамбула ранее возбудила уголовное дело против Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже, связанном с выборами мэра 2019 года. В рамках расследования задержаны не менее 15 человек. Дело связано с деятельностью Хюсейина Гюна, арестованного по обвинению в шпионаже в июле 2025 года. В его телефоне обнаружены фотографии паспортов граждан Израиля и других лиц, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Также выяснилось, что Гюн поддерживал контакты с консульскими сотрудниками иностранных государств. Среди задержанных — основатель телеканала Tele 1 Мердан Янардаг. Кроме того, в ходе расследования выявлена утечка данных около 4,7 миллиона пользователей приложения для стамбульцев Istanbul Senin.
"В рамках расследования дела о шпионаже Экрем Имамоглу, Неджати Озкан и Мердан Янардаг были направлены в дежурный уголовный суд с ходатайством об аресте", - отмечается в сообщении.
Члены команды бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу вели тайные переговоры с британской разведкой, что выявлено в ходе расследования дела о шпионаже, сообщила ранее в воскресенье Sabah. Согласно переписке, приведённой в газете, инструкторы рекомендовали завербованным агентам в Турции "задействовать волонтёрскую базу Имамоглу" и провести массированную атаку (swarm) с целью захвата цифрового пространства.
Член крупнейшей оппозиционно Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.
Суд в июле приговорил политика к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения за угрозы генпрокурору Акыну Гюрлеку и его семье. Кроме того, Имамоглу в декабре 2022 года был осужден на 2 года и 7,5 месяца тюрьмы за оскорбление представителей ЦИК и был лишен права заниматься политической деятельностью. Его защита обжаловала решение. Для вступления в силу запрета на политическую деятельность необходимо одобрение вышестоящей инстанции на основе обращения ЦИК. Партия ожидает решения апелляционного суда.
Фла Турции - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
В Турции задержали одиннадцать человек по сделкам на Стамбульской бирже
27 сентября, 12:09
 
ПроисшествияСтамбулТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала