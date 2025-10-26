https://1prime.ru/20251026/starenie-863938447.html
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова. "С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова. Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека. По словам Рыковой, существуют несколько известных ключевых факторов, которые формируют эту основу и напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них - физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также "гигиена сна", которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.
