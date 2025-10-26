Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251026/starenie-863938447.html
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть - 26.10.2025, ПРАЙМ
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T08:03+0300
2025-10-26T08:05+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83676/70/836767056_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_9786322f7b10cc9cf44104168d632927.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова. "С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова. Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека. По словам Рыковой, существуют несколько известных ключевых факторов, которые формируют эту основу и напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них - физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также "гигиена сна", которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.
https://1prime.ru/20230331/840241261.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83676/70/836767056_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_7cab579f4bfe0c48867f6d932293f236.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
08:03 26.10.2025 (обновлено: 08:05 26.10.2025)
 
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть

Доцент Сеченовского университета Рыкова: человек начинает стареть в возрасте 25 лет

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Работа поликлиники . Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, все изменения формируются под влиянием факторов внешней среды и образа жизни, сообщила РИА Новости доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
"С одной стороны, современная наука знает о возможности дожить до 120 лет, а с другой — процессы старения на клеточном уровне запускаются уже около 25 лет. Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет", - сказала Рыкова.
Она добавила, что развитие этих заболеваний провоцируется как внешней средой, так и привычками самого человека.
По словам Рыковой, существуют несколько известных ключевых факторов, которые формируют эту основу и напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. Среди них - физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также "гигиена сна", которая критически важна для сохранения когнитивных функций человека.
Прилавок с маринованными овощами и соленьями - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2023
Названы продукты, которые могут замедлить старение
31 марта 2023, 03:03
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала