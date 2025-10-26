https://1prime.ru/20251026/tonnel-863948660.html

Россия и США обсуждают тоннель под Беринговым проливом, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T17:11+0300

2025-10-26T17:11+0300

2025-10-26T17:11+0300

политика

россия

аляска

рф

сша

кирилл дмитриев

МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что идея тоннеля между РФ и Аляской обсуждается. "Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый "Мост мира Кеннеди и Хрущёва" между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также (идею - ред.) соединить Россию и Аляску тоннелем", - сказал Дмитриев на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной. Подробности он не привёл.

аляска

рф

сша

2025

россия, аляска, рф, сша, кирилл дмитриев