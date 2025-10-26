https://1prime.ru/20251026/torgovlya-863943645.html

В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле

В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле - 26.10.2025

В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле

Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на... | 26.10.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. "Делегации Китая и США провели углубленные и откровенные обсуждения и обмен мнениями по торогово-экономическим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Ранее ведомство сообщало, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АТЭС).

