Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/torgovlya-863943645.html
В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле
В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле - 26.10.2025, ПРАЙМ
В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле
Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T12:56+0300
2025-10-26T12:56+0300
экономика
сша
малайзия
россия
мировая экономика
китай
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. "Делегации Китая и США провели углубленные и откровенные обсуждения и обмен мнениями по торогово-экономическим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Ранее ведомство сообщало, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АТЭС).
https://1prime.ru/20251024/ssha-863903750.html
сша
малайзия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, малайзия, россия, мировая экономика, китай, госсовет
Экономика, США, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Госсовет
12:56 26.10.2025
 
В минкоммерции Китая рассказали о переговорах с США по торговле

Минкоммерции КНР: Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торговле

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 окт - ПРАЙМ. Китай и США провели углубленный и откровенный диалог по торгово-экономическим вопросам на встрече в Малайзии, заявил в воскресенье представитель Китая на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.
"Делегации Китая и США провели углубленные и откровенные обсуждения и обмен мнениями по торогово-экономическим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон", - заявил Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Ранее ведомство сообщало, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АТЭС).
Флаги США
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем
24 октября, 17:44
 
ЭкономикаСШАМАЛАЙЗИЯРОССИЯМировая экономикаКИТАЙГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала