Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле - 26.10.2025
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле - 26.10.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости. | 26.10.2025, ПРАЙМ
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
мировая экономика, россия, камбоджа, асеан
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАМБОДЖА, АСЕАН
08:23 26.10.2025
 
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле

Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле

Дональд Трампа
Дональд Трампа - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Дональд Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Камбодже разъяснили, на какие товары не распространяется нулевая пошлина
8 августа, 15:48
8 августа, 15:48
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКАМБОДЖААСЕАН
 
 
