Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле
Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
