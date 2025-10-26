https://1prime.ru/20251026/tramp--863939111.html
Трамп подписал соглашение США с Таиландом о критически важных минералах
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Таиландом о критически важных минералах, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
