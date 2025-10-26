Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН - 26.10.2025, ПРАЙМ
Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН
экономика
дональд трамп
малайзия
сша
таиланд
мировая экономика
асеан
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подпишет соглашение с Малайзией о критически важных минералах на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме. "Соглашение по критически важным минералам с Малайзией Трамп подпишет также во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре", - передает агентство. Ранее Трамп подписал соглашение о критически важных минералах с Таиландом, а также соглашение с Камбоджей о взаимной торговле. Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
дональд трамп, малайзия, сша, таиланд, мировая экономика, асеан
Экономика, Дональд Трамп, МАЛАЙЗИЯ, США, ТАИЛАНД, Мировая экономика, АСЕАН
09:03 26.10.2025
 
Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН

Дональд Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подпишет соглашение с Малайзией о критически важных минералах на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме.
"Соглашение по критически важным минералам с Малайзией Трамп подпишет также во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре", - передает агентство.
Ранее Трамп подписал соглашение о критически важных минералах с Таиландом, а также соглашение с Камбоджей о взаимной торговле.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
МИД Малайзии объяснил, почему АСЕАН не выступит с заявлением по тарифам США
