Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН
Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН
2025-10-26T09:03+0300
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подпишет соглашение с Малайзией о критически важных минералах на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме. "Соглашение по критически важным минералам с Малайзией Трамп подпишет также во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре", - передает агентство. Ранее Трамп подписал соглашение о критически важных минералах с Таиландом, а также соглашение с Камбоджей о взаимной торговле. Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
