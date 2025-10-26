Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251026/tramp-863941083.html
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей - 26.10.2025, ПРАЙМ
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T10:16+0300
2025-10-26T10:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
камбоджа
дональд трамп
асеан
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82678/64/826786442_0:194:3501:2163_1920x0_80_0_0_bc5a61bb1879bac077b1429922343fae.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии. "Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп. По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.
https://1prime.ru/20251026/tramp--863939776.html
сша
камбоджа
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82678/64/826786442_0:0:3111:2333_1920x0_80_0_0_92b8b9cf73b30a0b61779e5b1d7f5154.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, камбоджа, дональд трамп, асеан, япония
Экономика, Мировая экономика, США, КАМБОДЖА, Дональд Трамп, АСЕАН, ЯПОНИЯ
10:16 26.10.2025
 
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей

Дональд Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей

© AFP / Molly RileyДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Molly Riley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии.
"Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп.
По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Трамп подпишет соглашение с Малайзией о минералах во время саммита АСЕАН
09:03
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАМБОДЖАДональд ТрампАСЕАНЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала