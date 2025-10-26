https://1prime.ru/20251026/tramp-863941083.html
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей - 26.10.2025, ПРАЙМ
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T10:16+0300
2025-10-26T10:16+0300
2025-10-26T10:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
камбоджа
дональд трамп
асеан
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82678/64/826786442_0:194:3501:2163_1920x0_80_0_0_bc5a61bb1879bac077b1429922343fae.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии. "Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп. По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.
https://1prime.ru/20251026/tramp--863939776.html
сша
камбоджа
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82678/64/826786442_0:0:3111:2333_1920x0_80_0_0_92b8b9cf73b30a0b61779e5b1d7f5154.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, камбоджа, дональд трамп, асеан, япония
Экономика, Мировая экономика, США, КАМБОДЖА, Дональд Трамп, АСЕАН, ЯПОНИЯ
Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей
Дональд Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей