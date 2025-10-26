https://1prime.ru/20251026/tramp-863941083.html

Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей

2025-10-26T10:16+0300

экономика

мировая экономика

сша

камбоджа

дональд трамп

асеан

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/82678/64/826786442_0:194:3501:2163_1920x0_80_0_0_bc5a61bb1879bac077b1429922343fae.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — ПРАЙМ. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии. "Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп. По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.

https://1prime.ru/20251026/tramp--863939776.html

2025

мировая экономика, сша, камбоджа, дональд трамп, асеан, япония