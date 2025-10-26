Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине - 26.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251026/tusk-863946116.html
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине - 26.10.2025, ПРАЙМ
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times. "Сейчас... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T16:10+0300
2025-10-26T16:10+0300
украина
владимир зеленский
польша
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", — говорится в публикации.В октябре глава США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.
https://1prime.ru/20251026/ukraina-863943396.html
https://1prime.ru/20251025/kongress-863930726.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, польша, дональд туск
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ПОЛЬША, Дональд Туск
16:10 26.10.2025
 
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине

Туск: Зеленский заявил о готовности Киева продолжать конфликт 3 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.

"Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", — говорится в публикации.
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Буданов* сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
12:44
В октябре глава США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку.

Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией
Вчера, 16:15
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийПОЛЬШАДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала