Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине

Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине - 26.10.2025, ПРАЙМ

Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине

26.10.2025

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", — говорится в публикации.В октябре глава США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.

