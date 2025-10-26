https://1prime.ru/20251026/vetnam-863942344.html
США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов
США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов - 26.10.2025, ПРАЙМ
США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов
США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T11:54+0300
2025-10-26T11:54+0300
2025-10-26T11:54+0300
экономика
мировая экономика
сша
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома. "США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе. Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.
https://1prime.ru/20250724/bloomberg-859876646.html
сша
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вьетнам
Экономика, Мировая экономика, США, ВЬЕТНАМ
США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов
Белый дом: США в рамках торгового соглашения с Вьетнамом сохранят пошлины на уровне 20%