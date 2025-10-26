США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома. "США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе. Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.
мировая экономика, сша, вьетнам
Экономика, Мировая экономика, США, ВЬЕТНАМ
11:54 26.10.2025
 
Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама. Архивное фото
© flickr.com / manschu
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома.
"США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе.
Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США
24 июля, 12:33
 
