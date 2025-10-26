США в рамках торгового договора с Вьетнамом сохранят пошлины в 20 процентов

https://1prime.ru/20251026/vetnam-863942344.html

2025-10-26T11:54+0300

экономика

мировая экономика

сша

вьетнам

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. США и Вьетнам согласовали рамочное соглашение о торговле, согласно которому США сохранят пошлины на уровне 20%, а Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок для всех промышленных и сельскохозяйственных американских товаров, говорится в заявлении Белого дома. "США и Социалистическая Республика Вьетнам согласовали рамочное соглашение о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений... Вьетнам предоставит преференциальный доступ на свой рынок практически для всех промышленных и сельскохозяйственных товаров, экспортируемых США во Вьетнам. США сохранят взаимные пошлины на уровне 20 процентов ", - говорится в релизе. Отмечается, что в ближайшие недели страны завершат проработку соглашения и перейдут к его подписанию.

сша

вьетнам

2025

