Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе - 26.10.2025
Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе
2025-10-26T23:46+0300
2025-10-26T23:46+0300
происшествия
бизнес
вильнюс
литва
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы. "Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр. В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена. В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
вильнюс
литва
бизнес, вильнюс, литва
Происшествия, Бизнес, Вильнюс, ЛИТВА
23:46 26.10.2025
 
Вид на Вильнюс, Литва
Вид на Вильнюс, Литва
Вид на Вильнюс, Литва. Архивное фото
© Unsplash/Gantas Vaičiulėnas
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.
"Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр.
В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена.
В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
ПроисшествияБизнесВильнюсЛИТВА
 
 
