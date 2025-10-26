https://1prime.ru/20251026/vilnyus-863955735.html
Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе
Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе - 26.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе
Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 26.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-26T23:46+0300
2025-10-26T23:46+0300
2025-10-26T23:46+0300
происшествия
бизнес
вильнюс
литва
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_0:57:2401:1407_1920x0_80_0_0_07e3dd51f5f36d0d691e0ad5d83d46f1.jpg
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы. "Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр. В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена. В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
https://1prime.ru/20251015/latviya-863556016.html
вильнюс
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/44/841374453_127:0:2260:1600_1920x0_80_0_0_e92f598eab15f49cece8d05110c2aaf0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, вильнюс, литва
Происшествия, Бизнес, Вильнюс, ЛИТВА
Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе
В Вильнюсе аэропорт приостановил работу после обнаружения ряда объектов в небе
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.
"Член НАТО Литва
закрыла аэропорт Вильнюса
в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр.
В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена.
В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
В Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией