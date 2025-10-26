https://1prime.ru/20251026/vilnyus-863955735.html

Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе

Аэропорт Вильнюса приостановил работу после обнаружения объектов в небе

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы. "Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр. В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена. В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.

2025

