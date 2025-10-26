https://1prime.ru/20251026/zakony-863936710.html

Россиян предупредили об изменениях в налогах, ОСАГО и связи

Россиян предупредили об изменениях в налогах, ОСАГО и связи - 26.10.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях в налогах, ОСАГО и связи

С ноября в России начинают действовать несколько новых законов, касающихся налогообложения, транспорта, связи, наследственных дел и отдельных секторов... | 26.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-26T02:05+0300

2025-10-26T02:05+0300

2025-10-26T02:50+0300

экономика

россия

налоги

связь

транспорт

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. С ноября в России начинают действовать несколько новых законов, касающихся налогообложения, транспорта, связи, наследственных дел и отдельных секторов экономики, рассказала в интервью RT директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова."Главный акцент — на усилении автоматического контроля. Так, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если налогоплательщик проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета", — отметила она.Также юрист подчеркнула, что с ноября камеры фотовидеофиксации начнут фиксировать, обладают ли автомобили действующими полисами ОСАГО. При отсутствии страховки в базе данных владельцам будет выписан штраф. За первое нарушение придется заплатить 800 рублей, за повторное — несколько тысяч.По словам Романовой, операторам связи до 1 ноября необходимо будет проверить количество номеров у каждого абонента. Все сим-карты, превышающие лимит в 20 штук на одного человека, будут заблокированы.Изменения коснутся и нотариусов, которых обяжут извещать наследников о задолженностях умерших. Как отметила Романова, это должно поспособствовать ускоренному взысканию долгов банками и МФО, а также побудит граждан более тщательно оценивать целесообразность принятия наследства.В бизнес-сфере стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений. В будущем, по словам Романовой, эта мера может стать обязательной.По ее мнению, ноябрьские изменения знаменуют собой переход к "точной настройке" контроля, когда ответственность граждан и бизнеса становится более прямой и неотвратимой.

https://1prime.ru/20251023/nalog-863808846.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налоги, связь, транспорт, осаго