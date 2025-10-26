https://1prime.ru/20251026/zakony-863936710.html
Россиян предупредили об изменениях в налогах, ОСАГО и связи
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. С ноября в России начинают действовать несколько новых законов, касающихся налогообложения, транспорта, связи, наследственных дел и отдельных секторов экономики, рассказала в интервью RT директор Профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова."Главный акцент — на усилении автоматического контроля. Так, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если налогоплательщик проигнорирует уведомление в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета", — отметила она.Также юрист подчеркнула, что с ноября камеры фотовидеофиксации начнут фиксировать, обладают ли автомобили действующими полисами ОСАГО. При отсутствии страховки в базе данных владельцам будет выписан штраф. За первое нарушение придется заплатить 800 рублей, за повторное — несколько тысяч.По словам Романовой, операторам связи до 1 ноября необходимо будет проверить количество номеров у каждого абонента. Все сим-карты, превышающие лимит в 20 штук на одного человека, будут заблокированы.Изменения коснутся и нотариусов, которых обяжут извещать наследников о задолженностях умерших. Как отметила Романова, это должно поспособствовать ускоренному взысканию долгов банками и МФО, а также побудит граждан более тщательно оценивать целесообразность принятия наследства.В бизнес-сфере стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений. В будущем, по словам Романовой, эта мера может стать обязательной.По ее мнению, ноябрьские изменения знаменуют собой переход к "точной настройке" контроля, когда ответственность граждан и бизнеса становится более прямой и неотвратимой.
