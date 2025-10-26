https://1prime.ru/20251026/zapad-863936965.html
"Зеленский требует". Раскрыта стратегия Запада против России
"Зеленский требует". Раскрыта стратегия Запада против России - 26.10.2025, ПРАЙМ
"Зеленский требует". Раскрыта стратегия Запада против России
Если Запад делает дипломатические шаги, то за ними обязательно следует эскалация конфликта с Россией, написал в социальной сети Х кипрский журналист Алекс... | 26.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Если Запад делает дипломатические шаги, то за ними обязательно следует эскалация конфликта с Россией, написал в социальной сети Х кипрский журналист Алекс Христофору."Стратегия проста и действенна. Используйте дипломатию в отношении России, а затем отстранитесь, инициируя постепенное обострение, чтобы запутать красные линии президента Путина", — отметил он.Христофору также указал, что Владимир Зеленский неизменно получает всё, что требует от Запада, и это, по словам журналиста, было устойчивой схемой конфликта с самого начала.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, если будут условия для заключения соглашения по урегулированию ситуации на Украине.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее выразил уверенность в интервью американским СМИ, что переговоры между Путиным и Трампом состоятся, но, вероятно, позже.
"Зеленский требует". Раскрыта стратегия Запада против России
Христофору: после дипломатических шагов Запад всегда эскалирует конфликт с РФ
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ.
Если Запад делает дипломатические шаги, то за ними обязательно следует эскалация конфликта с Россией, написал в социальной сети Х
кипрский журналист Алекс Христофору.
"Стратегия проста и действенна. Используйте дипломатию в отношении России, а затем отстранитесь, инициируя постепенное обострение, чтобы запутать красные линии президента Путина", — отметил он.
Христофору также указал, что Владимир Зеленский неизменно получает всё, что требует от Запада, и это, по словам журналиста, было устойчивой схемой конфликта с самого начала.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, если будут условия для заключения соглашения по урегулированию ситуации на Украине.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее выразил уверенность в интервью американским СМИ, что переговоры между Путиным и Трампом состоятся, но, вероятно, позже.
