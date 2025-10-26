https://1prime.ru/20251026/zelenskiy-863952600.html

"Вендетта". Запад выступил с предупреждением Зеленскому

2025-10-26T19:58+0300

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Лорд Морис Гласман, представитель Лейбористской партии, заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить попытки расправ над оппозиционными политиками, находящимися за пределами Украины, его слова передала газета The Sunday Times.Так он прокомментировал дело об экстрадиции Александра Грановского, проживающего в Великобритании."Если Украина стремится к стабильным и долгосрочным отношениям с Великобританией, ей следует прекратить использование протекций и финансов для политических расправ", — подчеркнул лорд Гласман.Он также добавил, что дело Грановского является лишь частью более масштабной кампании Зеленского по "законному устранению оппонентов".После введения санкций против Петра Порошенко* в феврале в адрес Зеленского уже звучали предупреждения о возможном подрыве его репутации на международной арене, отметили авторы публикации.Кроме того, по мнению Sunday Times, доверие к киевскому лидеру подрывают и его действия по отношению к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).Грановский занимал депутатское кресло в партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* с 2015 по 2019 год. Сейчас он проживает в графстве Суррей (Великобритания) и утверждает, что подвергается политическому преследованию. Газета сообщила, что Украина добивается его экстрадиции по обвинению в коррупции.Ранее Зеленского уже критиковали за аналогичные действия. Мэр Киева Виталий Кличко обвинял его в авторитаризме и нарушении демократических принципов под предлогом ведения боевых действий. Кличко при этом отмечал, что его защитой остается мировая известность, приобретенная во время спортивной карьеры.Также в октябре газета Die Welt сообщила, что лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова является предупреждением для Кличко и других непокорных мэров: они должны поддерживать Зеленского, чтобы сохранить свои полномочия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы в данный момент "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг снизился до 4%.*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

