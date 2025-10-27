https://1prime.ru/20251027/aeroport-863998034.html
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский - 27.10.2025, ПРАЙМ
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский
Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:30+0300
2025-10-27T23:30+0300
2025-10-27T23:30+0300
бизнес
россия
жуковский
раменское
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/22/832832286_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a07a653b60c034544e83af31c5d41d54.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация. "Распространяемая рядом ТГ-каналов информация... о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы. В случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в этом канале", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251027/reys-863997727.html
жуковский
раменское
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/22/832832286_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82858d97205b05a0e3b142f826c22d19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, жуковский, раменское, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, жуковский, РАМЕНСКОЕ, Росавиация
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский
Росавиация опровергла сообщения о закрытии аэропорта Жуковский на прием и выпуск самолетов