Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский - 27.10.2025
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский
2025-10-27T23:30+0300
2025-10-27T23:30+0300
бизнес
россия
жуковский
раменское
росавиация
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация. "Распространяемая рядом ТГ-каналов информация... о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы. В случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в этом канале", - говорится в сообщении.
жуковский
раменское
23:30 27.10.2025
 
Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Росавиация опровергла сообщения о закрытии аэропорта Жуковский на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Международный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация.
"Распространяемая рядом ТГ-каналов информация... о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы. В случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в этом канале", - говорится в сообщении.
