Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский - 27.10.2025

Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация. | 27.10.2025

2025-10-27T23:30+0300

2025-10-27T23:30+0300

2025-10-27T23:30+0300

бизнес

россия

жуковский

раменское

росавиация

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Информация о закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности, сообщила Росавиация. "Распространяемая рядом ТГ-каналов информация... о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы. В случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в этом канале", - говорится в сообщении.

жуковский

раменское

