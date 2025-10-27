https://1prime.ru/20251027/aeroporty-863966531.html

В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. | 27.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Оренбург, Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

