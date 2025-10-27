https://1prime.ru/20251027/aeroporty-863966531.html
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты - 27.10.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T10:25+0300
2025-10-27T10:25+0300
2025-10-27T11:13+0300
бизнес
россия
оренбург
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863966377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f6573d6664361337f332477588db5872.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Оренбург, Орск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863966377_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_86aca32a8936c7067db014156cffdd29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, оренбург, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Оренбург, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропортах Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Оренбурга и Орска