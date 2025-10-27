https://1prime.ru/20251027/aktivy-863962770.html
Трамп ответил на вопрос об использовании ЕС российских активов
Трамп ответил на вопрос об использовании ЕС российских активов - 27.10.2025, ПРАЙМ
Трамп ответил на вопрос об использовании ЕС российских активов
Президент США Дональда Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T10:08+0300
2025-10-27T10:08+0300
2025-10-27T10:08+0300
финансы
россия
рф
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональда Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом замороженных российских активов для оплаты военной помощи Украине. "Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую", - ответил Трамп на вопрос журналистки, следует ли блоку использовать активы для оплаты военной помощи Украине. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251025/bryussel-863934988.html
https://1prime.ru/20251025/aktivy-863925621.html
рф
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, ес, замороженные российские активы
Финансы, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ЕС, замороженные российские активы
Трамп ответил на вопрос об использовании ЕС российских активов
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования ЕС активов РФ для помощи Киеву