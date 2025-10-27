https://1prime.ru/20251027/aktivy-863996370.html

На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов

На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов - 27.10.2025, ПРАЙМ

На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов

Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T23:01+0300

2025-10-27T23:01+0300

2025-10-27T23:01+0300

в мире

европа

москва

украина

урсула фон дер ляйен

welt am sonntag

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd."Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.Автор отмечает, что если Европа решится на полную конфискацию, то ей придётся компенсировать убытки за счёт собственных налогоплательщиков, которые изначально не соглашались участвовать в этой схеме.В статье также подчёркивается, что у ЕС отсутствует чёткая стратегия завершения конфликта, тогда как Россия обладает преимуществом как в ресурсах, так и в человеческом потенциале.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под залог этих средств, подчеркнув, что возвращать заем Украина начнёт только после выплаты Россией "репараций".Москва неоднократно называла такие действия воровством. В МИД подчеркивали, что речь идёт не только о частных, но и о государственных активах.В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С" и могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251025/bryussel-863934988.html

https://1prime.ru/20251024/kritika-863887441.html

европа

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, европа, москва, украина, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, ес, мид