На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов - 27.10.2025
На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов
На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов - 27.10.2025, ПРАЙМ
На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов
Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:01+0300
2025-10-27T23:01+0300
в мире
европа
москва
украина
урсула фон дер ляйен
welt am sonntag
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd."Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.Автор отмечает, что если Европа решится на полную конфискацию, то ей придётся компенсировать убытки за счёт собственных налогоплательщиков, которые изначально не соглашались участвовать в этой схеме.В статье также подчёркивается, что у ЕС отсутствует чёткая стратегия завершения конфликта, тогда как Россия обладает преимуществом как в ресурсах, так и в человеческом потенциале.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под залог этих средств, подчеркнув, что возвращать заем Украина начнёт только после выплаты Россией "репараций".Москва неоднократно называла такие действия воровством. В МИД подчеркивали, что речь идёт не только о частных, но и о государственных активах.В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С" и могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии.
европа
москва
украина
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
В мире, ЕВРОПА, МОСКВА, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Welt am Sonntag, ЕС, МИД
На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd.
"Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что если Европа решится на полную конфискацию, то ей придётся компенсировать убытки за счёт собственных налогоплательщиков, которые изначально не соглашались участвовать в этой схеме.
В статье также подчёркивается, что у ЕС отсутствует чёткая стратегия завершения конфликта, тогда как Россия обладает преимуществом как в ресурсах, так и в человеческом потенциале.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под залог этих средств, подчеркнув, что возвращать заем Украина начнёт только после выплаты Россией "репараций".
Москва неоднократно называла такие действия воровством. В МИД подчеркивали, что речь идёт не только о частных, но и о государственных активах.
В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С" и могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии.
Заголовок открываемого материала