На Западе предупредили ЕС о последствиях изъятия российских активов
Unherd: конфискация российских средств приведет к катастрофе для Европы
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы обернётся для Европы катастрофой после победы Москвы, пишет издание Unherd.
"Мирные переговоры будут включать в себя не только вопросы территорий и гарантий безопасности. Россия захочет вернуть свои конфискованные активы", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что если Европа решится на полную конфискацию, то ей придётся компенсировать убытки за счёт собственных налогоплательщиков, которые изначально не соглашались участвовать в этой схеме.
В статье также подчёркивается, что у ЕС отсутствует чёткая стратегия завершения конфликта, тогда как Россия обладает преимуществом как в ресурсах, так и в человеческом потенциале.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых свыше 200 миллиардов размещены в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от этих активов. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под залог этих средств, подчеркнув, что возвращать заем Украина начнёт только после выплаты Россией "репараций".
В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С" и могут быть выведены только с разрешения правительственной комиссии.