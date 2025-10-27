https://1prime.ru/20251027/alrosa-863959861.html

"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов

экономика

промышленность

якутия

архангельская область

алроса

горнодобывающая промышленность

золото

россия

алмазы

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) в Якутии, запасы участков оцениваются в 433 кг драгметалла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Вилюйская геологоразведочная экспедиция компании получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ в Мирном", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее были утверждены запасы драгметалла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях (МНГОК) в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе. Специалисты намерены оценить эффективность извлечения драгметалла из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3, уточняется в сообщении. "После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - приводятся в релизе слова главного геолога компании Романа Желонкина. Кроме того, "Алроса" изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области, об этом ранее рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов. Согласно материалам предприятия, в 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в одно предприятие. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании.

