https://1prime.ru/20251027/alrosa-863959861.html
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:26+0300
2025-10-27T08:26+0300
2025-10-27T08:28+0300
экономика
промышленность
якутия
архангельская область
алроса
горнодобывающая промышленность
золото
россия
алмазы
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) в Якутии, запасы участков оцениваются в 433 кг драгметалла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Вилюйская геологоразведочная экспедиция компании получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ в Мирном", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее были утверждены запасы драгметалла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях (МНГОК) в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе. Специалисты намерены оценить эффективность извлечения драгметалла из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3, уточняется в сообщении. "После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - приводятся в релизе слова главного геолога компании Романа Желонкина. Кроме того, "Алроса" изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области, об этом ранее рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов. Согласно материалам предприятия, в 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в одно предприятие. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании.
https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html
https://1prime.ru/20251022/rosstat-863816600.html
https://1prime.ru/20251020/zoloto-863715534.html
якутия
архангельская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_c904b3c67e238c6204b9cc97f4343a2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, якутия, архангельская область, алроса, горнодобывающая промышленность, золото, россия, алмазы
Экономика, Промышленность, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса, горнодобывающая промышленность, золото, РОССИЯ, алмазы
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов в Якутии
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) в Якутии, запасы участков оцениваются в 433 кг драгметалла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Вилюйская геологоразведочная экспедиция компании получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ в Мирном", - говорится в сообщении.
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
Отмечается, что ранее были утверждены запасы драгметалла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях (МНГОК) в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе.
Специалисты намерены оценить эффективность извлечения драгметалла из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3, уточняется в сообщении.
"После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - приводятся в релизе слова главного геолога компании Романа Желонкина.
Россия увеличила производство золота
Кроме того, "Алроса" изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области, об этом ранее рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Тем не менее он отметил, что "Алроса
" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
Согласно материалам предприятия, в 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в одно предприятие.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии
и Архангельской области
. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании.
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом