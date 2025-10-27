Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов
"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:26+0300
2025-10-27T08:28+0300
экономика
промышленность
якутия
архангельская область
алроса
горнодобывающая промышленность
золото
россия
алмазы
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) в Якутии, запасы участков оцениваются в 433 кг драгметалла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Вилюйская геологоразведочная экспедиция компании получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ в Мирном", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее были утверждены запасы драгметалла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях (МНГОК) в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе. Специалисты намерены оценить эффективность извлечения драгметалла из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3, уточняется в сообщении. "После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - приводятся в релизе слова главного геолога компании Романа Желонкина. Кроме того, "Алроса" изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области, об этом ранее рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов. Согласно материалам предприятия, в 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в одно предприятие. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании.
якутия
архангельская область
08:26 27.10.2025 (обновлено: 08:28 27.10.2025)
 
"Алроса" изучает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов

"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов в Якутии

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) в Якутии, запасы участков оцениваются в 433 кг драгметалла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Алроса" рассматривает возможность извлечения попутного золота при добыче алмазов на месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа (МНГОК). Вилюйская геологоразведочная экспедиция компании получила положительное заключение Росгеоэкспертизы на проведение соответствующих геологоразведочных работ в Мирном", - говорится в сообщении.
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
07:07
Отмечается, что ранее были утверждены запасы драгметалла на россыпных месторождениях Горное и Ирелях (МНГОК) в объеме 433 кг. В настоящее время попутная добыча золота применяется одновременно с промывкой алмазоносных песков на сортировочных установках в Мирнинском районе.
Специалисты намерены оценить эффективность извлечения драгметалла из продуктов обогащения алмазосодержащих песков на обогатительной фабрике №3, уточняется в сообщении.
"После того, как мы подтвердим эффективность, попутную добычу золота смогут внедрить в производственный процесс обогатительной фабрики", - приводятся в релизе слова главного геолога компании Романа Желонкина.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Россия увеличила производство золота
22 октября, 19:56
Кроме того, "Алроса" изучает перспективные золотые активы для приобретения или совместной разработки на Чукотке и в Иркутской области, об этом ранее рассказал генеральный директор компании Павел Маринычев в интервью РИА Новости. Тем не менее он отметил, что "Алроса" продолжает прежде всего геологоразведку и добычу алмазов, а не других ресурсов.
Согласно материалам предприятия, в 2021 году Нюрбинский и Мирнинский ГОКи были объединены в одно предприятие.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2024 году составила 33,1 миллиона каратов, в 2023 году - 34,6 миллиона, следует из материалов компании.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
20 октября, 11:41
 
ЭкономикаПромышленностьЯКУТИЯАрхангельская областьАлросагорнодобывающая промышленностьзолотоРОССИЯалмазы
 
 
