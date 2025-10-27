https://1prime.ru/20251027/amazon-863994969.html

Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных сотрудников, пишут СМИ

2025-10-27T22:04+0300

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная со вторника… Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года", - пишет агентство. Это число, добавляет Рейтер, представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек. Решение связано со стремлением компании сократить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги Amazon в период пандемии, отмечает агентство. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

