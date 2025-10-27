Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных сотрудников, пишут СМИ - 27.10.2025
Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных сотрудников, пишут СМИ
Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных сотрудников, пишут СМИ
2025-10-27T22:04+0300
2025-10-27T22:04+0300
сша
канада
китай
amazon
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_0:0:3894:2191_1920x0_80_0_0_44add58698cedccf8ad6e747d8957252.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная со вторника… Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года", - пишет агентство. Это число, добавляет Рейтер, представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек. Решение связано со стремлением компании сократить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги Amazon в период пандемии, отмечает агентство. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
сша
канада
китай
сша, канада, китай, amazon, бизнес
США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon, Бизнес
22:04 27.10.2025
 
Reuters: Amazon планирует провести крупнейшее за три года сокращение штата

© AFP / Noah SeelamМагазин Amazon
Магазин Amazon - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Магазин Amazon . Архивное фото
© AFP / Noah Seelam
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon планирует провести крупнейший за три года раунд сокращений, под который подпадает до 30 тысяч корпоративных сотрудников компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест, начиная со вторника… Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года", - пишет агентство.
Это число, добавляет Рейтер, представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек.
Решение связано со стремлением компании сократить расходы и компенсировать избыточный найм персонала в период пикового спроса на услуги Amazon в период пандемии, отмечает агентство.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
12:41
 
СШАКАНАДАКИТАЙAmazonБизнес
 
 
